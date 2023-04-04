Эксклюзив 04 апреля 2023, 06:37 Авария на МКАД в районе Перловского кладбища унесла жизнь одного человека Проезжую часть на 92-м км МКАД в районе Перловского кладбища освободили после ДТП РИА «Новости»

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На 92-м километре МКАД в Северо-Восточном административном округе Москвы случилось ДТП. Автомобиль сбил пешехода, который шел по проезжей части. Источник «360» рассказал, что он погиб.

Авария произошла 4 апреля около трех часов ночи недалеко от Перловского кладбища. Автомобиль такси сбил на дороге пешехода, и он, по информации источника, погиб.

Запись камеры видеонаблюдения показал Дептранс Москвы. Пешеход шел по разделительной полосе между крайней левой и второй полосой движения на внешней стороне 92-го километра МКАД. В какой-то момент его сбило такси. Пострадавшего отбросило в сторону. Оперативные службы приехали на место происшествия, к пяти часам утра проезжую часть освободили.