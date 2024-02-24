24 февраля 2024, 13:38
Рейс из Петербурга задержали из-за сообщения о бомбе у беременной пассажирки
Shot: в аэропорту Пулково задержали рейс на 6 часов из-за семейного скандала
Сотрудники аэропорта Пулково получили телефонный звонок о подозрительном предмете в багаже одной из пассажирок. Об этом сообщил Telegram-канал Shot
Из-за сообщения всех пассажиров одного из рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» эвакуировали с борта. Самолет осмотрели кинологи, но не нашли никаких подозрительных предметов.
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По информации издания, в кол-центр позвонил муж одной из пассажирок, который поссорился с ней. Беременная женщина решила улететь домой к родителям в Таджикистан, и эта новость вывела мужчину из себя.
Рейс в Худжанд задержали на шесть часов. Пассажирам раздали еду и питье, а утром лайнер благополучно вылетел в Таджикистан. Мужчине, «заминировавшему» багаж супруги, может грозить до трех лет ограничения свободы за ложное сообщение об акте терроризма, добавили авторы статьи.
За день до этого в аэропорт Шереметьево один из пассажиров попытался пронести муляж гранаты, сообщил «Петербургский дневник». На место прибыли взрывотехники, но предмет оказался безобидным сувениром.
Ранее в Москве задержали самолет, вылетавший в Коломбо. Сбой в расписании произошел из-за нетрезвых пассажиров, которых сотрудникам аэропорта пришлось вывести с борта.
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