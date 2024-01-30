Происшествия 30 января 2024, 09:35 Более 170 пассажиров ждут вылета из Улан-Удэ в Москву после прерванного рейса Самолет авиакомпании «Сибирь» прервал вылет из Улан-Удэ в Москву РИА «Новости»

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Самолет авиакомпании «Сибирь» прервал вылет в Москву из аэропорта Улан-Удэ из-за технической неисправности. О происшествии сообщили в Telegram Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, около 10:00 по местному времени в международном аэропорту Байкал командир воздушного судна при разбеге самолета по взлетно-посадочной полосе принял решение вернуться к месту стоянки, заподозрив наличие технической неисправности.

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«Сейчас борт отстранен от эксплуатации», — подчеркнули в ведомстве.

Более 170 пассажиров пока разместили в здании аэровокзала. В пункт назначения людей отправят на резервном воздушном судне.

Сотрудники Новосибирской транспортной прокуратуры теперь проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а также контролируют соблюдение перевозчиком прав пассажиров, пока они ждут новый вылет.

Гендиректор международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев сообщил РИА «Новости», что запасной борт прибудет в 11:30 по московскому времени (16:30 по местному времени).

Судя по данным онлайн-табло аэропорта, вылет, который изначально был запланирован на 09:40 по местному времени, перенесли на 17:00 (12:00 по московскому времени). Сейчас идет регистрация пассажиров, уточнило агентство.