25 марта 2024, 11:37
Рейс из Москвы в Ереван задержали из-за сообщения о бомбе
Shot: пассажирка рейса Москва — Ереван в шутку сообщила о бомбе в сумке
Рейс из Москвы в Ереван более чем на час задержали в аэропорту Шереметьево. Одна из пассажирок сказала стюардам, что в ее сумке находится взрывное устройство. Оказалось, она запаниковала из-за мобильного телефона, который не удавалось отключить на время полета, сообщил Telegram-канал Shot.
Самолет Boeing 737-800 должен был отправиться в столицу Армении в 14:30 24 марта. Однако борт задержался из-за слов 56-летней пассажирки о наличии бомбы в ее багаже.
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По имеющимся данным, женщина обратилась к бортпроводнику с просьбой помочь ей выключить зависший смартфон. Стюард, занятый подготовкой к взлету, не отреагировал.
«А может быть, у меня в телефоне бомба?» — предположила пассажирка.
Эти слова испугали присутствующих. Экипаж принял решение отложить вылет и проверить ручную кладь женщины. Взрывное устройство они не обнаружили.
Самолет вылетел в Ереван, а пассажирка осталась в Москве. В аэропорт прибыли сотрудники полиции.
Виновница задержки рейса объяснила им, что обронила страшную фразу по неосторожности из-за стресса. Она была напугана недавним терактом в Crocus City Hall. Ее отпустили под обязательство о явке.
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