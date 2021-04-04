Ребенок замерз насмерть в Ленобласти

В лесу во Всеволожском районе Ленинградской области нашли тело 13-летнего мальчика. Следов насильственной смерти на нем не нашли. По предварительным данным, ребенок замерз насмерть. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«3 апреля 2021 года в лесном массиве на территории Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 13-летнего подростка без признаков насильственной смерти. Предположительно ребенок умер от общего переохлаждения», — говорится в сообщении ведомства

На место происшествия выезжали следователи, криминалисты и эксперты полиции. СК начал доследственную проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства гибели мальчика.

В начале марта стало известно, что в Подмосковье насмерть замерз олимпийский чемпион по конному спорту Александр Блинов. Он не дошел 150 метров до своего дома в деревне Андреевское. Мужчину искали с 9 февраля.