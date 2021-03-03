Олимпийского чемпиона месяц искали в Подмосковье. Он замерз насмерть в 150 метрах от дома

Олимпийский чемпион по конному спорту Александр Блинов пропал еще 9 февраля. Но лишь 2 марта стало известно о его смерти. Знакомый спортсмена рассказал, что Блинов замерз насмерть, не дойдя 150 метров до своего дома в деревне Андреевское в Подмосковье.

Пропажа и поиск

Обстоятельства смерти 66-летнего Блинова описал его друг Александр Евдокимов сайту «Московский комсомолец». Он отметил, что Блинов поехал из деревни Андреевское, где живет в небольшом домике около конноспортивного клуба, в Можайск. Там он снял деньги в банке и пошел в супермаркет.

Домой он возвращался на такси, но из-за сильного снегопада водитель высадил Блинова за 500 метров до точки назначения, потому что не мог проехать дальше.

Блинов не дошел до дома около 150 метров и замерз насмерть. По словам дочери спортсмена, мужчина не жаловался на здоровье. Единственное, у него были проблемы с ногой — он хромал.

В тот вечер мимо дома Блинова проезжал тренер конноспортивного клуба. Женщина заметила человека, который буквально ползком перебирался через дорогу. Остановиться она не могла, потому что обочина была завалена снегом, а сзади ей сигналили другие машины. Она вызвала скорую, но приехавшая на вызов бригада никого не обнаружила.

Евдокимов уверен, что этим ползущим человеком был именно Блинов.

Информация о пропаже Блинова появилась 9 февраля. Волонтеры описали его внешность и отметили, что с того дня его никто не видел. Почти месяц Блинова искали поисковые группы, которые даже перекопали большой участок снежной целины на возможном пути к дому. Но тело удалось найти только 2 марта.

Чистые дороги

В администрации Можайского городского округа, где располагается деревня Андреевское, рассказали «360», что 9 февраля, когда пропал Блинов, столбики термометров опустились до -13 градусов, было облачно, снежно и почти безветренно (всего четыре метра в секунду).

На дорогах тогда была гололедица, а уровень снежного покрова не превышал сантиметра. При этом снежные заносы и переметы отсутствовали. Обслуживающие дорожные сети организации подчеркнули, что обработка дорог производилась в соответствии с ГОСТ.

Кроме того, 9 февраля весь общественный транспорт работал в штатном режиме. Например, в тот день на пути Можайск — Андреевское было 15 рейсов: восемь из Можайска и семь в обратном направлении. Маршрутные автобусы ходили с интервалом от одного до трех часов, а последний отправился из Можайска в 20:50.

Из этих данных можно сделать вывод, что даже тяжелые маршрутки могли проехать в Андреевское. По какой причине таксист не смог доехать до дома Блинова, неизвестно.

В любом случае при сильных снегопадах, которые еще возможны, лучше знать, к кому обращаться, если ваш двор засыпало снегом. Тем более что морозы не исключены.

Советский и мировой спортсмен

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сказал «360», что спортсмен вписал себя в историю не только советского, но и мирового спорта.

«Он становился олимпийским чемпионом в командном троеборье и обладателем серебряной медали Олимпиады 1980 года в личном троеборье. Он работал в конноспортивном клубе „Высота“, где передавал свой бесценный опыт и знания юным спортсменам. Выражаю соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — сказал Терюшков.

Пресс-секретарь Федерации конного спорта России Екатерина Зобова в разговоре с «360» тоже отметила спортивные заслуги Блинова, добавив, что в конце 2020 года он вместе с федерацией и благотворительным фондом делал документальный фильм про Олимпиаду 1980 года.

«Мы собирали олимпийцев, Блинов был добрый, бодрый, позитивный, и всегда он очень был положительным человеком. Для нас это большая трагедия, утрата. Мы с 9 февраля верили в чудо, что он найдется, но, к сожалению, вчера пришла такая грустная новость. Мы сейчас в расстроенном состоянии, ждем дальше информации, когда будет прощание и что произошло 9 февраля», — сказала Зобова.