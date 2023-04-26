Происшествия 26 апреля 2023, 17:31 Ребенок выстрелил себе в лоб из травматического пистолета в Подмосковье СК: трехлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета в Пушкино РИА «Новости»

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В Пушкино трехлетний мальчик выстрелил себе в лоб из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Московской области.

«В следственный отдел <…> поступила информация о получении трехлетним мальчиком ранения головы из травматического пистолета», — уточнили в ведомстве.

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Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Telegram-канале областной прокуратуры уточнили, что ребенок находился без присмотра родителей.

Информацию о несчастном случае в семье исполнителя цыганских песен подтвердил дядя мальчика, не раскрыв подробностей ЧП.

Ребенка госпитализировали. В Московской областной больнице имени В.Н. Розанова рассказали, что поддерживали у мальчика в реанимации жизненно важные функции. Ребенку проводили искусственную вентиляцию легких и поддерживали гемодинамику. После стабилизации состояния его доставили санавиацией в специализированную медицинскую организации в Люберцы.

В ноябре 2022 года подросток в Петербурге прострелил себе руку из найденного в заброшенном доме пистолета.