Эксклюзив 15 ноября 2022, 13:36 Ребенок из Петербурга прострелил себе руку из найденного пистолета Папа выстрелившего себе в руку жителя Петербурга заявил, что сын чувствует себя хорошо

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Мальчик из Петербурга нашел в заброшенном доме пистолет и нечаянно выстрелил в себя, повредив руку. «360» связался с папой подростка. Мужчина рассказал, что сейчас сын чувствует себя хорошо.

«Слава богу, хорошо, перебинтованы», — заявил отец мальчика.

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Ресурс78.ru сообщил, что ЧП произошло вечером 13 ноября. По словам 45-летнего отца, 11-летний сын был на даче в Псковской области, когда во время прогулки нашел пистолет в заброшенном здании. Ребенок попытался его почистить, и в какой-то момент оружие выстрелило.

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В итоге родители отвезли школьника в детскую городскую больницу № 2 Петербурга. У пострадавшего врачи диагностировали огнестрельную сквозную рану фаланги пальца и переломы двух фаланг. Мальчика в состоянии средней степени тяжести ребенка отправили в хирургическое отделение. Издание уточнило, что семья школьника полная, на учете никогда не стояла. По факту случившегося проходит проверка.