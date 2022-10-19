Ребенок выпал из окна школы на юге Москвы | 360°

19 октября 2022, 11:03
Ребенок выпал из окна школы на юге Москвы
Источник «360»: ребенок выпал из окна школы в Москве
Ребенок выпал из окна третьего этажа в школе на юге Москвы. Об этом каналу «360» сообщил источник в экстренных службах.
Это произошло на улице Каспийской, 30, корпус 2.
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Подробности пока не известны.
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На прошлой неделе в Косино-Ухтомском районе Москвы обнаружили тело 14-летнего подростка. По предварительной информации, ребенок отправился на прогулку вместе с друзьями и не вернулся домой. Следственный комитет России назначил экспертизу для установления точной причины смерти.
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