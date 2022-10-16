Тело подростка нашли около озера на востоке Москвы | 360°

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16 октября 2022, 17:01

Тело подростка нашли около озера на востоке Москвы

СК по Москве: тело 14-летнего подростка обнаружили в Косино-Ухтомском районе Москвы

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Тело 14-летнего подростка обнаружили в Косино-Ухтомском районе Москвы, начата доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Москве.

По предварительной информации, ребенок в субботу отправился на прогулку вместе с друзьями, однако не вернулся домой. Родители обратились в полицию с заявлением о пропаже.

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Следком назначил судебную экспертизу для установления точной причины смерти мальчика.

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«Специалисты изучают маршрут движения подростка через видеозаписи с камер наблюдения, вопрос о возбуждении уголовного дела решается», — заявили в СК.

Пресс-служба московской прокуратуры уточнила, что тело обнаружили неподалеку от озера Святое, на нем не было верхней одежды.

«Прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки и принятие решения о возбуждении дела», — сообщили в ведомстве.

Работу правоохранителей на месте происшествия контролирует заместитель прокурора Восточного административного округа Андрей Щеглов.

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