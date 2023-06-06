Эксклюзив 06 июня 2023, 00:33 «Открыл балкон, залез на стул». Мать упавшего с восьмого этажа ребенка рассказала подробности случившегося Мать упавшего с восьмого этажа ребенка в Красноярске рассказала о его состоянии ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Читать 360tv в

Мать выпавшего из окна восьмого этажа пятилетнего мальчика в Красноярске рассказала подробности случившегося. В беседе с «360» женщина призналась, что с утра поехала в пенсионный фонд и оставила сына одного.

«Я с утра поехала до пенсионного фонда, закрыла его», — рассказала женщина.

Реклама

В этот момент, предположила мать, ребенок проснулся и решил посмотреть, где ее машина. Ее на месте не оказалось — женщина переставила авто с другой стороны подъезда.

«Он открыл балкон, залез на стул и не знаю, как там дальше», — сказала мать.

При падении малыш выжил, но получил многочисленные травмы. Его прооперировали. За жизнь мальчика борются врачи.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту. По предварительным данным, семья вместе с двумя детьми проживает в арендованной квартире. На момент случившегося 11-летняя дочь ночевала у бабушки, сожитель матери был на работе. Мальчик спал.

«В момент отсутствия матери, ребенок проснулся, самостоятельно открыл балконную дверь, вышел на балкон, забрался на кресло и выпал в одну из незастекленных створок рамы с высоты восьмого этажа», — сказано в сообщении краевого ведомства.

Ранее сообщалось, что ЧП с падением ребенка произошло 5 июня на улице 60 лет образования СССР в микрорайоне Солнечный.