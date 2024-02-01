01 февраля 2024, 10:25
Ребенок провалился в канализационный люк рядом со школой в Калужской области
Мальчик провалился в канализационный люк около школы в Калужской области
Сотрудники МЧС достали ребенка из канализационного люка в Калужской области. Кадры спасения появились в распоряжении «360».
Ребенок провалился в колодец около школы. Отец школьника назвал происходящее беспределом.
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«А если бы он в „тихую деревню“ отошел бы, кто бы за это спрос имел?» — на эмоциях высказался мужчина.
Чтобы достать ребенка, спасателям пришлось использовать трос. По данным Telegram-канала ES!, канализационный люк находится не на территории школы, в момент ЧП его замело снегом. Пока, как уточнили в канале, рассматриваются две версии происшествия. Мальчик мог сам играть со снегом и провалиться в люк.
Также не исключают и то, что другие дети могли толкнуть школьника в сугроб, потому что именно знакомые ребенка позвали на помощь учителя физкультуры. Преподаватель уже вызвал специалистов МЧС.
Родители школьников уже жаловались на люк, который находится рядом с учебным заведением.
Накануне в Сети начали распространять информацию о стрельбе в калужских школах. Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что все данные о ЧП — фейки, которые распространяют украинские спецслужбы.
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