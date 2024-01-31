31 января 2024, 14:21
Фейки о стрельбе в школе Калужской области назвали работой украинских спецслужб
Губернатор Шапша: фейки о стрельбе в школах Калуги — работа Украины
Появившаяся в Сети информация о стрельбе в калужских школах — фейки, которые распространяют украинские спецслужбы. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в анонимных пабликах начали рассылать информацию якобы о стрельбе в школах Калуги.
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«Вчера в тех же группах распространяли ложь о планах нападения. Это все работа украинских спецслужб», — указал он.
По его словам, ничего подобного в школах Калуги не происходит. Учебные заведения в безопасности. Губернатор призвал проверять информацию и доверять только официальным источникам.
«Не помогайте нашим врагам распространять фейки», — подчеркнул он.
Также информацию о стрельбе в школах Калуги опровергли в региональном управлении МВД России.
«Пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности», — уточнили в ведомстве.
Полиция также призвала россиян доверять информации из официальных источников.
Как сообщил «Подъем», в Сети появился ролик якобы из класса одной из школы Калуги, на котором слышны громкие звуки и крики. На видео ребенок спрятался за стулом, на котором висел портфель. На фоне слышны звуки, напоминающие выстрелы.
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