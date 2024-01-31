Общество 31 января 2024, 14:21 Фейки о стрельбе в школе Калужской области назвали работой украинских спецслужб Губернатор Шапша: фейки о стрельбе в школах Калуги — работа Украины РИА «Новости»

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Появившаяся в Сети информация о стрельбе в калужских школах — фейки, которые распространяют украинские спецслужбы. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в анонимных пабликах начали рассылать информацию якобы о стрельбе в школах Калуги.

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«Вчера в тех же группах распространяли ложь о планах нападения. Это все работа украинских спецслужб», — указал он.

По его словам, ничего подобного в школах Калуги не происходит. Учебные заведения в безопасности. Губернатор призвал проверять информацию и доверять только официальным источникам.

«Не помогайте нашим врагам распространять фейки», — подчеркнул он.

Также информацию о стрельбе в школах Калуги опровергли в региональном управлении МВД России.

«Пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности», — уточнили в ведомстве.

Полиция также призвала россиян доверять информации из официальных источников.

Как сообщил «Подъем», в Сети появился ролик якобы из класса одной из школы Калуги, на котором слышны громкие звуки и крики. На видео ребенок спрятался за стулом, на котором висел портфель. На фоне слышны звуки, напоминающие выстрелы.