Эксклюзив 28 августа 2023, 17:59 Ребенок провалился в яму с кипятком на юго-востоке Москвы Источник «360»: ребенок провалился в яму с кипятком в Рязанском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Рязанском районе Москвы, во дворе дома № 24 на Саратовской улице, провалился грунт из-за утечки горячей воды. В яму упал восьмилетний ребенок, сообщил источник «360» в оперативных службах.

По его информации, на место выехали спасательные службы. Данных о других пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

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Ранее сообщили, что рабочий провалился под землю и едва не погиб на юго-западе Москвы. Мужчину засыпало примерно на два метра, он находился под землей около 10 минут.

Медики оценили состояние рабочего как тяжелое. У мужчины 1978 года рождения диагностировали перелом грудины и ребер, ушибы. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.