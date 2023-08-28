28 августа 2023, 17:59
Ребенок провалился в яму с кипятком на юго-востоке Москвы
Источник «360»: ребенок провалился в яму с кипятком в Рязанском районе Москвы
В Рязанском районе Москвы, во дворе дома № 24 на Саратовской улице, провалился грунт из-за утечки горячей воды. В яму упал восьмилетний ребенок, сообщил источник «360» в оперативных службах.
По его информации, на место выехали спасательные службы. Данных о других пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
Реклама
Ранее сообщили, что рабочий провалился под землю и едва не погиб на юго-западе Москвы. Мужчину засыпало примерно на два метра, он находился под землей около 10 минут.
Медики оценили состояние рабочего как тяжелое. У мужчины 1978 года рождения диагностировали перелом грудины и ребер, ушибы. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Москва 2023
Реклама
Реклама