Эксклюзив 14 мая 2023, 19:06 Рабочий провалился под землю и едва не погиб на юго-западе Москвы Источник «360»: рабочий получил серьезные травмы после падения в 2-метровую яму в Москве РИА «Новости»

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Спасатели вытащили мужчину, которого засыпало грунтом во время строительных работ на юго-западе Москвы. Он получил серьезные травмы, сообщил «360» источник.

«Информация о происшествии на улице Поляны в оперативные службы поступила в 17:11. Рабочие копали траншею для прокладки кабеля и канализации. Но грунт просел, и один из мужчин провалился в яму», — рассказал источник.

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По его словам, мужчину засыпало примерно на два метра, он находился под землей около 10 минут.

Медики оценили состояние рабочего как тяжелое. У мужчины 1978 года рождения диагностировали перелом грудины и ребер, ушибы. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В августе 2022 года два работника упали в канализационный колодец в Москве и получили травмы.