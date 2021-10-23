Ребенок пострадал в массовой аварии с девятью автомобилями в Саратове

В Саратове в пятницу вечером произошла массовая дорожная авария. На улице Шехурдина столкнулись сразу девять автомобилей. Обошлось без жертв, травмы различной степени тяжести получили пять человек.

В службе спасения по Саратовской области рассказали ТАСС, что участниками аварии стали три Lada Priora, Ford, ВАЗ-2199, Kia Rio, Renault, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111.

«В результате ДТП госпитализированы пять человек», — уточнили специалисты.

По данным регионального МЧС, среди пострадавших есть один ребенок — это пятилетняя девочка. Причины аварии пока неизвестны, их предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. На месте ДТП работают спасатели областной и городской служб спасения, медики скорой помощи и сотрудники ДПС.

10 октября массовая авария произошла в Москве, в районе Хорошево-Мневники. Там столкнулись восемь машин. Никто не погиб. Движение было перекрыто по двум полосам на улице Нижние Мневники, в районе дома № 45.