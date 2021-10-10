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    10 октября 2021, 15:18

    Восемь машин столкнулись в Хорошево-Мневниках

    Источник 360: на улице Нижние Мневники столкнулись 8 машин

    Алла Морген, Анастасия Калинина

    В районе Хорошево-Мневники в Москве произошло крупное ДТП. Столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Восемь машин столкнулись в Хорошево-Мневниках

    Пока неизвестно, что стало причиной массового ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД, выехали сотрудники скорой помощи. Источник сообщил, что машины столкнулись по адресу: улица Нижние Мневники, дом 45.

    По данным Теlеgrаm-канала «Дептранс. Оперативно», авария произошла на пересечении с проездом Главмосстроя. По их данным, столкнулись пять автомобилей.

    Сейчас движение свободно по одной полосе из трех. Но водителей попросили объезжать этот участок. Информации о пострадавших и погибших не поступало.