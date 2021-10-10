Восемь машин столкнулись в Хорошево-Мневниках

В районе Хорошево-Мневники в Москве произошло крупное ДТП. Столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Пока неизвестно, что стало причиной массового ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД, выехали сотрудники скорой помощи. Источник сообщил, что машины столкнулись по адресу: улица Нижние Мневники, дом 45.

По данным Теlеgrаm-канала «Дептранс. Оперативно», авария произошла на пересечении с проездом Главмосстроя. По их данным, столкнулись пять автомобилей.

Сейчас движение свободно по одной полосе из трех. Но водителей попросили объезжать этот участок. Информации о пострадавших и погибших не поступало.