Эксклюзив 12 мая 2023, 09:54 Ребенок пострадал в ДТП с такси и микроавтобусом на Кутузовском проспекте в Москве Автомобиль такси столкнулся с микроавтобусом на Кутузовском проспекте в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Западном административном округе Москвы случилось ДТП. Утром 12 мая на Кутузовском проспекте столкнулись автомобиль такси и микроавтобус. Источник «360» сообщил, что пострадал ребенок.

Об аварии сообщили около девяти часов утра. На Кутузовском проспекте столкнулись такси Hyundai Solaris и микроавтобус «Газель». В легковом автомобиле в момент ДТП находились водитель и два пассажира, в «Газели» — водитель и три пассажира, один из них пострадал — 10-летнего ребенка осмотрели медики. На место вызвали оперативные службы.

Реклама

Источник сообщил, что из-за аварии ограничили проезд в сторону Московской области. По данным сервиса «Яндекс Пробки», движение по магистрали замедлилось от дома 16 до 22 на Кутузовском проспекте и на съезде с Большой Дорогомиловской улицы.

На трассе Екатеринбург — Тюмень попал в аварию школьный автобус. По предварительной информации, его водитель на развороте не пропустил ВАЗ 2109, и произошло столкновение.