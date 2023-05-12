Происшествия 12 мая 2023, 07:45 Школьный автобус попал в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень ГИБДД: школьный автобус и «Лада» столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень

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Утром 12 мая серьезная авария произошла на 311-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Там столкнулись «Лада» и школьный автобус, один человек пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.

Все случилось в 08:20 (06:20 по московскому времени). На кадрах можно увидеть, что российский автомобиль ВАЗ 2109 очень сильно пострадал. Его водителя 2002 года рождения доставили в больницу, уточнил начальника отдела ГИБДД «Тюменский» Евгений Хмелев.

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За рулем автобуса находился 62-летний мужчина. По предварительным данным, он во время разворота не пропустил легковушку. В момент аварии в салоне находились 24 школьника, все они оказались пристегнуты. В результате случившегося никто из них не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас работают на месте ДТП. Все обстоятельства случившегося выясняются.