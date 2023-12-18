18 декабря 2023, 15:38
Мужчина погиб из-за упавшей с крыши сосульки в Петербурге
Петербуржец погиб из-за падения с крыши дома сосулек и снега
В Санкт-Петербурге мужчина умер из-за падения с крыши дома сосулек и снега. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
ЧП произошло в Калининском районе. По данным собеседника агентства, погибший работал дворником.
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«Тело дворника обнаружили сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши», — подвернул источник.
Медики прибыли на место происшествия. При осмотре тела они зафиксировали травму головы.
По данным «Фонтанки», снег и сосульки обрушились на 31-летнего мужчину около 10:00. Как отметил генеральный директор «Жилкомсервиса № 3 Калининского района» Александр Лазарев, погибший был в куртке сотрудника ЖКС, но дворником не работал. А последний раз крышу этого дома чистили в субботу, 16 декабря.
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