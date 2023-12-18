Происшествия 18 декабря 2023, 15:38 Мужчина погиб из-за упавшей с крыши сосульки в Петербурге Петербуржец погиб из-за падения с крыши дома сосулек и снега РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге мужчина умер из-за падения с крыши дома сосулек и снега. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в Калининском районе. По данным собеседника агентства, погибший работал дворником.

Реклама

«Тело дворника обнаружили сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши», — подвернул источник.

Медики прибыли на место происшествия. При осмотре тела они зафиксировали травму головы.

По данным «Фонтанки», снег и сосульки обрушились на 31-летнего мужчину около 10:00. Как отметил генеральный директор «Жилкомсервиса № 3 Калининского района» Александр Лазарев, погибший был в куртке сотрудника ЖКС, но дворником не работал. А последний раз крышу этого дома чистили в субботу, 16 декабря.

В Ростове-на-Дону дерево упало на человека. Из-за непогоды за два дня в травмпункты города обратились 333 человека, сообщил RT.