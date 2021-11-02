Ребенок попал под машину в Удмуртии

Мальчик попал под машину в Воткинске (Удмуртия). Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

10-летний ребенок переходил дорогу вне пешеходной зоны. В результате его сбил водитель без прав. Мальчик получил несколько травм.

Ране мужчине вынесли приговор за ДТП в пьяном виде. Его отправят в тюрьму на шесть лет. Уточняется, что мужчина со своим сыном находился в гостях у друга. Позже он в нетрезвом виде решил поехать в баню в соседнюю деревню. С ним в машине поехали сын и пьяный друг.