02 ноября 2021, 16:25
Ребенок попал под машину в Удмуртии
УГИБДД МВД по Удмуртии: водитель без прав сбил мальчика
Мальчик попал под машину в Воткинске (Удмуртия). Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
10-летний ребенок переходил дорогу вне пешеходной зоны. В результате его сбил водитель без прав. Мальчик получил несколько травм.
Ране мужчине вынесли приговор за ДТП в пьяном виде. Его отправят в тюрьму на шесть лет. Уточняется, что мужчина со своим сыном находился в гостях у друга. Позже он в нетрезвом виде решил поехать в баню в соседнюю деревню. С ним в машине поехали сын и пьяный друг.