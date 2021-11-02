Тюменец отправится в тюрьму за смертельное ДТП в пьяном виде

Мужчине вынесли приговор за ДТП в пьяном виде. Его отправят в тюрьму на шесть лет. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Ишимского районного суда.

Уточняется, что мужчина со своим сыном находился в гостях у друга. Позже он в нетрезвом виде решил поехать в баню в соседнюю деревню. С ним в машине поехали сын и пьяный друг.

«Двигаясь по федеральной автотрассе на высокой скорости, нетрезвый водитель столкнулся с грузовым автомобилем, остановившимся на красный сигнал светофора, в результате чего погиб друг подсудимого», — рассказали в пресс-службе.

Мужчину приговорили к шести годам тюрьмы.