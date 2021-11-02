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    02 ноября 2021, 13:22

    Тюменец отправится в тюрьму за смертельное ДТП в пьяном виде

    Ишимский районный суд: пьяного водителя приговорили к 6 годам тюрьмы

    Дарья Морозова

    Мужчине вынесли приговор за ДТП в пьяном виде. Его отправят в тюрьму на шесть лет. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Ишимского районного суда.

    Уточняется, что мужчина со своим сыном находился в гостях у друга. Позже он в нетрезвом виде решил поехать в баню в соседнюю деревню. С ним в машине поехали сын и пьяный друг.

    «Двигаясь по федеральной автотрассе на высокой скорости, нетрезвый водитель столкнулся с грузовым автомобилем, остановившимся на красный сигнал светофора, в результате чего погиб друг подсудимого», — рассказали в пресс-службе.

    Мужчину приговорили к шести годам тюрьмы.