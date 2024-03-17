Происшествия 17 марта 2024, 18:36 Ребенок получил удар током в Свердловской области СК расследует факт удара током девочки в Верхней Пышме РИА «Новости»

Читать 360tv в

В городе Верхяя Пышма Свердловской области девочка пострадала от удара тока в лифте многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в пятницу, 15 марта. По предварительной информации, девочка зашла в лифт в сопровождении взрослого и нажала на кнопку нужного этажа, после чего получила электрический удар. Пострадавшей своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.

Реклама

«Следственный комитет в рамках проверочных мероприятий установит обстоятельства произошедшего и даст им правовую оценку. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе.

В январе двухлетняя девочка погибла от удара током в Екатеринбурге, пока ее отец спал в комнате. Ребенок остался с родителем и получил электротравму, пока старшие брат и сестра смотрели телевизор.