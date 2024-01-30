30 января 2024, 02:12
Двухлетняя девочка погибла от удара током, пока ее отец спал
Двухлетняя девочка погибла от удара током в Екатеринбурге
В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла от удара током, пока ее отец спал в той же квартире. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, ребенок погиб в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Девочка 2021 года рождения находилась дома вместе с отцом, старшим братом и сестрой. Дети смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в этом время находилась на работе.
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«По предварительной информации, малолетний ребенок получил электротравму (удар током). <…> Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания. Он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть девочки», — сообщили в областной прокуратуре.
В ведомстве добавили, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.
В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В декабре прошлого года хозяйку базы отдыха на Кубани приговорили к двум годам условно после гибели двулетней девочки в гостиничном комплексе. По данным следствия, подсудимая знала, что в здании повреждена проводка, но продолжала принимать гостей. На оголенный провод наткнулся ребенок, отдыхавший в отеле со своей семьей. От удара током девочка скончалась.
Уголовное дело
Дети
Электричество
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