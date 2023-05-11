Эксклюзив 11 мая 2023, 15:40 Ребенок получил травму при падении дерева на юге Москвы Источник «360»: ребенок травмировал ногу при падении дерева на юге Москвы РИА «Новости»

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Ребенок получил травму ноги и сильно испугался при падении дерева на юге Москвы. Бригаду скорой помощи вызвали в садоводческое товарищество «Спектр». Об этом «360» сообщил источник.

«Дерево упало в поселении Первомайское. Ребенок получил травму ноги, когда отскакивал», — рассказал источник.

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Он уточнил, что ребенок испугался и плакал на руках у отца. По словам собеседника «360», дерево упало на общей территории садоводческого товарищества и проезд не перекрыло.

В среду, 10 мая, дерево насмерть задавило пенсионерку и ребенка в городском парке Саратова, еще три человека получили травмы.