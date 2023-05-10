Происшествия 10 мая 2023, 17:27 Дерево насмерть задавило пенсионерку и ребенка в городском парке Саратова

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В Саратове в результате несчастного случая в городском парке погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрия Юрина.

Как стало известно, из-за ветреной погоды большая тяжелая ветка упала на людей. Пенсионерка 80 лет и девятилетний ребенок погибли на месте. Также в состоянии средней тяжести госпитализировали 42-летнюю женщину. Две девочки, пяти и восьми лет, получили легкие ушибы, после осмотра их отпустили домой.

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В настоящее время выясняют, почему арендатор участка вовремя не подрезал ветки дерева, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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