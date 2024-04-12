Происшествия 12 апреля 2024, 19:19 В ДНР 10 пожарных пострадали из-за взрыва украинского дрона РИА «Новости»

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Частный дом загорелся в Никитовском районе Горловки из-за атаки беспилотника ВСУ. Пострадали 10 огнеборцев, которые ликвидировали пожар, сообщила пресс-служба МЧС.

«Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого различные травмы получили сотрудники МЧС России», — уточнили в сообщении.

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По данным ведомства, медики госпитализировали 10 пострадавших.

Глава региона Денис Пушилин накануне сообщил, что украинские военные атаковали маршрутный автобус в Ясиноватовском районе с помощью беспилотника. Пострадали пять человек, среди них один ребенок.

Кроме того, ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Кировском районе Донецка. Противник выпустил восемь боеприпасов, в том числе кассетного типа, добавил Пушилин.