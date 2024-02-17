Происшествия 17 февраля 2024, 10:10 Ребенок погиб в Ясиноватой при обстреле ВСУ Мэр Ясиноватой Шевченко сообщил о погибшей девочке в результате атаки ВСУ Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко / Telegram

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Украинские военные нанесли удар по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, погибли три человека, среди них — несовершеннолетняя девочка. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Дмитрий Шевченко.

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко / Telegram Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко / Telegram Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко / Telegram Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко / Telegram

«Обрушение дома произошло в населенном пункте Пантелеймоновка в Ясиноватовском муниципальном округе в результате варварского обстрела. Есть раненые и погибшие, среди них дети», — написал он.

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Шевченко уточнил, что жертвами обстрела стали три человека.

«Среди них девочка 2009 года рождения. Ранения получили четверо, в том числе девочка 2013 года рождения. Разбираем завалы, данные пока не окончательные. Молимся за упокой души погибших и здоровье раненых», — добавил мэр Ясиноватой.

Совместный центр контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале сообщил, что всего националисты выпустили по Пантелеймоновке три снаряда калибра 155 миллиметров со стороны населенного пункта Новгородское.

Днем ранее при обстреле Белгородской области со стороны Украины ранение получил местный житель.