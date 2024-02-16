16 февраля 2024, 22:32
Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли окраины сел Глотово и Безымено, есть пострадавший
Украинские военные вновь нанесли удар по Белгородской области. Под него попали окраины сел Глотово и Безымено Грайворонского городского округа, сообщил в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе — выбило лобовое стекло, пострадал водитель. У него контузия», — написал губернатор.
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Гладков отметил, что пострадавшему оказывают необходимую помощь, мужчину госпитализировали.
Также в селе Безымено зафиксировали повреждение линии электропередачи, в домах местных жителей отключилось электричество. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород днем 15 февраля, жертвами удара стали семь человек. Ранения получили 18 горожан. В результате ракетного удара по Белгороду повреждения получили 10 многоквартирных домов, 15 частных домовладения, четыре магазина и 34 автомобиля.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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