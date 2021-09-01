Ребенок погиб при пожаре в СНТ в Екатеринбурге

В ночь на 1 сентября в садоводческом товариществе Екатеринбурге загорелись постройки на площади около тысячи «квадратов». В одном из частных домов погиб ребенок. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СКР по региону Артем Решетников.

«Три человека пострадали (мужчина и двое детей), из них один малолетний погиб, второй ребенок и его отец находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал следователь.

По словам Решетникова, сотрудники СК уже осмотрели место происшествия. Сейчас они ищут очевидцев ЧП. Тело погибшего ребенка отправили на экспертизу. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что погибший мальчик родился в 2013 году. Он воспитывался в полной семье, которая на учете в службе ПДН не состояла. По одной из отрабатываемых версий, возможными причинами пожара могли стать замыкание электропроводки, чрезмерный нагрев печи после мытья в бане или неосторожное обращение с печным оборудованием.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что пожар в садоводческом товариществе «Железнодорожник» начался ранним утром. В Москве тогда было около 02:00. Огонь охватил восемь построек. Пожар тушили более 30 человек.