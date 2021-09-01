Пожар охватил садовые постройки под Екатеринбургом. Огонь распространился на 1000 «квадратов»
В садовом товариществе в пригороде Екатеринбурга загорелись садовые постройки. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре в садовом товариществе поступило в 04:19 (02:19 по московскому времени), отмечено в сообщении спасательного ведомства.
«На площади в 1000 квадратных метров горели восемь садовых домов и надворные постройки», — сообщила пресс-службы регионального главка МЧС.
В 05:30 (03:30 по московскому времени) пожар был локализован, в 07:05 (05:05 по московскому времени) открытое горение ликвидировано, отмечается в сообщении.
Информация о пострадавших, как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, не поступала.
Сейчас проводится разбор и проливка сгоревших конструкций. В тушении пожара задействован 31 человек личного состава, используется 10 единиц техники.
В результате пожара сгорело пять строений, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах