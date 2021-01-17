Ребенок погиб, катаясь на горке в Подмосковье

«По имеющейся информации, 15 января 2021 года семилетний мальчик погиб, зацепившись шарфом при катании с горки на детской площадке в поселке совхоза „Останкино“», — говорится в сообщении ведомства.

По данным источника ТАСС, мальчик гулял со своей девятилетней сестрой. Дети решили привязать шарф к перилам, чтобы проще было потом подняться. Но мальчик забыл снять второй конец изделия с шеи и покатился с горки.

Сестра обратила внимание, что брат лежит без движения, и попыталась ему помочь. Потом она позвала прохожего, тот вызвал свою жену-медсестру. Она попыталась реанимировать мальчика, но спасти его не удалось.

Организована проверка случившегося. Сотрудники прокуратуры установят причины и условия произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

Несколько дней назад в Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке на горнолыжном спуске. Следственный комитет в случившемся подозревает ее тетю. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, родственница отпустила из рук ледянку, на которой находилась племянница. В результате при катании она столкнулась с металлической опорой канатной дороги.