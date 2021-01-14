Девочка разбилась, катаясь на ледянке в Новосибирске

В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке на горнолыжном спуске. Следственный комитет в случившемся подозревает ее тетю. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится на сайте СК по региону.

Девочка погибла 1 января 2021 года. Следствие полагает, что подозреваемая вместе со своей маленькой племянницей находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня», расположенного по адресу: Октябрьский район, улица Ключ-Камышенское плато, дом 10/1,

В какой-то момент девушка отпустила из рук ледянку, сделанную из вспененного пластика, на которой находилась девочка. В результате при катании племянница столкнулась с металлической опорой канатной дороги. От полученных травм девочка скончалась на месте.

В ведомстве уточнили, что в рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.