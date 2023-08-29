Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком в центре Москвы | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 11:35 Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком в центре Москвы Грузовик после ДТП наехал на пешеходов на Волгоградском проспекте в Москве РИА «Новости»

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Два автомобиля столкнулись на Волгоградском шоссе в Москве, после чего одна из машин наехала на пешеходов. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, известно о двух пострадавших.

Машины Hyundai и Renault столкнулись в Таганском районе столицы, из-за чего водитель грузового Hyundai потерял управление машиной и наехал на пешеходов на тротуаре. В сторону центра из-за ДТП пришлось перекрыть одну полосу на Волгоградском шоссе.

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Также источник сообщил, что в результате ДТП пострадали женщина и ее семилетний ребенок.

Как уточнили в столичной прокуратуре, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, грузовик пытался совершить разворот на запрещенном участке дороги. Ведомство подчеркнуло, что контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее в Москве на Нижегородской улице произошла крупная авария, изначально на дороге столкнулись два автомобиля, затем в них врезалась машина такси.