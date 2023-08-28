28 августа 2023, 23:43
После ДТП с тремя автомобилями в центре Москвы начали проверку
Прокуратура Москвы проконтролирует проверку по факту ДТП в центре города
Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту ДТП с тремя автомобилями, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела и привлечение виновника аварии к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства столицы.
ДТП произошло на Нижегородской улице. Изначально на дороге столкнулись два автомобиля, затем в них врезалась машина такси. Последним управлял 25-летний молодой человек, уточнили в ведомстве.
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«В результате дорожной аварии пострадали водили автомобилей, находившиеся на проезжей части. Они госпитализированы», — добавили в пресс-службе.
Как уточнял ранее источник «360», одному из пострадавших оторвало ногу.
Ход и результаты процессуальной проверки, принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также привлечение виновника ДТП к установленной законом ответственности находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа.
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Москва 2023
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