Происшествия 28 августа 2023, 23:43 После ДТП с тремя автомобилями в центре Москвы начали проверку Прокуратура Москвы проконтролирует проверку по факту ДТП в центре города Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

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Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту ДТП с тремя автомобилями, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела и привлечение виновника аварии к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства столицы.

ДТП произошло на Нижегородской улице. Изначально на дороге столкнулись два автомобиля, затем в них врезалась машина такси. Последним управлял 25-летний молодой человек, уточнили в ведомстве.

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«В результате дорожной аварии пострадали водили автомобилей, находившиеся на проезжей части. Они госпитализированы», — добавили в пресс-службе.

Как уточнял ранее источник «360», одному из пострадавших оторвало ногу.

Ход и результаты процессуальной проверки, принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также привлечение виновника ДТП к установленной законом ответственности находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа.