Ребенок и четверо взрослых пострадали из-за ЧП с беспилотником на Ставрополье | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 20:29 Поделиться Telegram

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Viber Ребенок и четверо взрослых пострадали из-за ЧП с беспилотником на Ставрополье Губернатор Ставрополья Владимиров: при падении беспилотника пострадали пять человек

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В результате падения неизвестного беспилотника в Ставропольском крае пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. ЧП произошло в Туркменском округе, близ села Кендже-Кулак.

На место выехали экстренные службы и правоохранительные органы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

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«Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

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По данным Владимирова, помощь врачей также потребовалась четверым местным жителям, среди них есть ребенок.

Глава Ставропольского края добавил, что жизни пострадавших ничто не угрожает. Компетентные службы разбираются в происшествии, заключил он.

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