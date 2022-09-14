Ребенок и четверо взрослых пострадали из-за ЧП с беспилотником на Ставрополье | 360°

Все новости

Власть

14 сентября 2022, 21:09

Путин назвал убийство Дугиной примером террора украинских нацистов

Общество

14 сентября 2022, 21:05

Человек, который всегда шел вперед. Чем запомнится Владимир Сунгоркин

Реклама

Подмосковье

14 сентября 2022, 20:55

Программа подготовки специалистов агротуризма пройдет в Подмосковье

Мир

14 сентября 2022, 20:50

Азербайджан предложил Армении прекратить обстрелы

Эксклюзив

14 сентября 2022, 20:46

Найденный в метро «Профсоюзная» предмет оказался муляжом гранаты

Подмосковье

14 сентября 2022, 20:35

Около 1000 км трубопровода построят в Подмосковье в рамках соцгазификации до конца года

Эксклюзив

14 сентября 2022, 20:33

Южный вестибюль метро «Профсоюзная» закрыли из-за гранаты на платформе

Подмосковье

14 сентября 2022, 20:31

Дороги в деревне Палихово в Серпухове отремонтируют до конца 2022 года

Происшествия

14 сентября 2022, 20:29

Ребенок и четверо взрослых пострадали из-за ЧП с беспилотником на Ставрополье

Происшествия

14 сентября 2022, 20:29

Ребенок и четверо взрослых пострадали из-за ЧП с беспилотником на Ставрополье

Губернатор Ставрополья Владимиров: при падении беспилотника пострадали пять человек

Читать 360tv в

В результате падения неизвестного беспилотника в Ставропольском крае пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. ЧП произошло в Туркменском округе, близ села Кендже-Кулак.

На место выехали экстренные службы и правоохранительные органы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Реклама

«Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Реклама

По данным Владимирова, помощь врачей также потребовалась четверым местным жителям, среди них есть ребенок.

Глава Ставропольского края добавил, что жизни пострадавших ничто не угрожает. Компетентные службы разбираются в происшествии, заключил он.

МЧС РФ

1

0

2

0

1

0

Реклама

Реклама