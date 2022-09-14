Место взрыва упавшего беспилотника на Ставрополье сняли на видео | 360°

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Место взрыва упавшего беспилотника на Ставрополье сняли на видео

Очевидцы сняли на видео место падения беспилотника на Ставрополье

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Неизвестный беспилотник рухнул в поле на Ставрополье. ЧП произошло у села Кендже-Кулак. После падения БПЛА взорвался и загорелся.

В администрации Туркменского округа заявили, что летательный аппарат упал в поле, угрозы населению нет, написал «Интерфакс».

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В региональном ГУ МЧС агентству заявили, что получили сообщение о падении БПЛА в 17:05. На место направили 16 спасателей и технику.

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В противопожарной и аварийно-спасательной службах края сообщили, что пострадал один их сотрудник. Он получил травмы, когда специалисты проводили разведку на месте происшествия. В этот момент произошел взрыв. Пострадавший получил осколочные ранения и ожог, его госпитализировали.

Беспилотники

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