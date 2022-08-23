Ребенку зажали руку в рентген-установке в омском аэропорту

В Омском аэропорту имени Д. М. Карбышева ребенку зажало руку между транспортерной лентой и роликами рентгенотелевизионной установки. Омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР начал проверку.

«Предварительно установлено, что 22 августа 2022 года в дневное время при прохождении пункта досмотра на входе в здание <…> произошло травмирование ребенка 2020 года рождения путем зажатия руки между транспортерной лентой и роликами рентгенотелевизионной установки», — сообщили на сайте следственного управления.

Врачи диагностировали у него ушиб сустава левого предплечья. Угрозы для жизни и здоровья ребенка нет. Однако в СКР начали доследственную проверку, после которой примут процессуальное решение.

Тем временем красноярское управление Следкома России начало проверку после гибели парня, которого заподозрили в нападении на двух женщин в Норильске 20 августа. Он выпрыгнул из окна следственного отдела. Действия следователей проверят на халатность.