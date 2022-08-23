Следком начал проверку после смерти подозреваемого в нападениях на женщин в Норильске

Следователи проверят действия своих коллег на халатность после гибели подозреваемого в нападениях на женщин в Норильске. Он выпрыгнул из окна следственного отдела, сообщило Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В настоящее время проводится проверка на предмет халатности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в Следкоме.

По предварительным данным, 23-летнего парня привезли в следственный отдел для проведения следственных действий. Он выпрыгнул из окна шестого этажа и умер.

Его задержали по делу о покушении на изнасилование двух женщин. Студент приехал в Норильск из другого региона на практику. По версии следствия, именно он 20 августа с разницей в несколько часов напал на двух женщин на улицах Металлургов и Нансена. Парень попытался их задушить, а потом изнасиловать. Момент одного из нападений попал на видео. Во время допроса он дал признательные показания, а потом умер.