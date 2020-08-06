06 августа 2020, 01:45
Ребенка насмерть придавило бетонной плитой на детской площадке в Астрахани
В Астрахани бетонная плита насмерть придавила ребенка, игравшего на детской площадке. Следственный комитет России организовал проверку.
«Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты», — сказано в сообщении ведомства.
По данным следователей, ребенок играл на детской площадке во дворе дома 29 корпус 1 на улице Яблочкова. Он лазал по металлической лестнице, которая была прикреплена к бетонной плите.
В какой-то момент конструкция обломилась и упала на мальчика. От полученных травм он скончался.
Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего.
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