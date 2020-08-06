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    06 августа 2020, 01:45

    Ребенка насмерть придавило бетонной плитой на детской площадке в Астрахани

    Арина Гудилова

    В Астрахани бетонная плита насмерть придавила ребенка, игравшего на детской площадке. Следственный комитет России организовал проверку.
    Ребенка насмерть придавило бетонной плитой на детской площадке в Астрахани

    «Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты», — сказано в сообщении ведомства.

    По данным следователей, ребенок играл на детской площадке во дворе дома 29 корпус 1 на улице Яблочкова. Он лазал по металлической лестнице, которая была прикреплена к бетонной плите.

    В какой-то момент конструкция обломилась и упала на мальчика. От полученных травм он скончался.

    Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего.

    Похожая ситуация произошла со школьницей в Воронеже. Там девочку насмерть задавило водопроводными трубами.

    Новости SMI.FM