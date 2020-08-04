Девочку насмерть задавило водопроводными трубами под Воронежем

Девятилетняя девочка играла рядом с водопроводными трубами в селе под Воронежем. В какой-то момент стоявший рулон упал и насмерть придавил ребенка. Следователи завели уголовное дело.

Предварительно правоохранители выяснили, что девочка вечером 3 августа играла рядом с трубами в селе Нижний Мамон вместе со своей знакомой. Рулон труб собирались перекладывать, но оставили стоять вертикально на грунтовом покрытии вдоль дороги.

«Оставленные трубы завалились на бок и упали в горизонтальное положение, придавив ребенка. В результате полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

Следователи уже осмотрели место, где погиб ребенок. Они назначили необходимые экспертизы и продолжают допрашивать свидетелей. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас сотрудники регионального следственного комитета выясняют причины и все обстоятельства смерти девятилетней девочки.