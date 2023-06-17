17 июня 2023, 10:13
Разорвали руку до костей. Псы напали на кормившую их женщину под Краснодаром
«360»: женщина с разорванной рукой после нападения псов в Дагомысе попала на видео
Две собаки напали на женщину, которая их кормила и разорвали ей руку до костей. В распоряжении «360» оказалось видео.
Псы не поделили еду во время кормежки и набросились на женщину, начав кусать ее. Происходящее заметили подростки, проезжавшие мимо на квадроцикле, они начали звать на помощь.
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На место происшествия приехала бригада скорой, полиция и сотрудники приюта. Собак забрали, они находятся в месте содержания бездомных животных. Пострадавшую доставили в больницу.
На опубликованных из медучреждения кадрах видно, что женщина сильно пострадала, у нее открытый перелом. Вся одежда пациентки залита кровью, рука истерзана.
Ранее бездомные собаки загрызли 63-летнего мужчину в населенном пункте Усолье-Сибирское в Иркутской области. Тело пенсионера нашли на территории овощехранилища у сторожки.
Краснодар
Собаки
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