Разлив нефти с иностранного судна произошел в порту Приморья

Специалисты установили боновые ограждения в два ряда между плавмастерской и доком для локализации возможных зон разлива и перемещения нефти в порту. За пределами заграждений разлива нефтепродуктов не обнаружено. Маслянистые жидкости собирают с помощью спасательного катера-бонопостановщика «Капитан Барабаш». Работы по очистке не завершены.

В пресс-службе администрации Находки ТАСС рассказали, что о разливе нефтесодержащих отходов стало известно 26 декабря. В районе причальной стенки бухты Находка иностранное торговое судно ООО «Аттис Энтерпрайс» сбросило льяльные воды и другие нефтесодержащие жидкости.

Площадь загрязнений пока не уточняется.

В конце сентября произошел разлив нефти на Таймыре из-за разгерметизации временного трубопровода. Топливо разлилось во время перекачки с танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов.