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    28 декабря 2020, 09:47

    Разлив нефти с иностранного судна произошел в порту Приморья

    Екатерина Шамина

    В порту Находки в Приморье ликвидируют разлив нефтепродуктов с иностранного судна. По данным «Интерфакса», собрано более тысячи литров маслянистой жидкости.

    Специалисты установили боновые ограждения в два ряда между плавмастерской и доком для локализации возможных зон разлива и перемещения нефти в порту. За пределами заграждений разлива нефтепродуктов не обнаружено. Маслянистые жидкости собирают с помощью спасательного катера-бонопостановщика «Капитан Барабаш». Работы по очистке не завершены.

    В пресс-службе администрации Находки ТАСС рассказали, что о разливе нефтесодержащих отходов стало известно 26 декабря. В районе причальной стенки бухты Находка иностранное торговое судно ООО «Аттис Энтерпрайс» сбросило льяльные воды и другие нефтесодержащие жидкости.

    Площадь загрязнений пока не уточняется.

    В конце сентября произошел разлив нефти на Таймыре из-за разгерметизации временного трубопровода. Топливо разлилось во время перекачки с танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов.