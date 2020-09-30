Режим ЧС ввели в месте разлива нефти на Таймыре

Разгерметизация временного трубопровода произошла на Таймыре. В итоге власти объявили режим чрезвычайной ситуации на территории, где разлилась нефть. Об этом сообщила пресс-служба Таймырского района.

«Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной», — процитировало РИА «Новости» пресс-службу.

Топливо разлилось во время перекачки с танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов. Теперь в месте разлива действует режим ЧС муниципального характера. Сотрудники управления по делам ГО ЧС администрации муниципального района и прокуратуры 1 октября вылетят в Хатангу. Они должны будут выяснить причину и источник аварии. Кроме того, специалисты определят размер причиненного ущерба.

Ранее прокуратура Красноярского края начала проверку из-за разлива топлива. По данным надзорного ведомства, авария привела к попаданию в почву и реку Хатангу около тонны сырой нефти.