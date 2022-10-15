Разлив нефти произошел из-за аварии на трубопроводе в Коми | 360°

Происшествия 15 октября 2022, 19:28 Поделиться Telegram

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Viber Разлив нефти произошел из-за аварии на трубопроводе в Коми Авария на нефтепроводе привела к разливу около 100 кубометров нефти в Коми РИА Новости

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Авария на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль, эксплуатируемого АО «Транснефть — Север» случилась в Княжпогостском районе Республики Коми. О ЧП сообщило региональное правительство.

Уточняется, что в ходе обследования магистрального нефтепровода работники предприятия обнаружили выход нефти, объем которого составил около 100 кубометров. Глава Республики Коми Владимир Уйба взял под личный контроль работы по ликвидации последствий происшествия

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«Возможность попадания нефти в водные артерии исключена. Угрозы жизни и здоровью населения нет», — пояснили в правительстве.

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На месте ЧП работают 125 специалистов и 55 единиц спецтехники. Как уточнили власти Коми, предпосылок для введения чрезвычайной ситуации в регионе нет. Причины выхода нефти устанавливаются.

Ранее разлив нефти произошел на реке Лобановский Еган в Ханты-Мансийском автономном округе. Его площадь составила 2,5 тысяч квадратных метров.

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