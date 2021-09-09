Разлив нефти площадью 2,5 тысячи «квадратов» зафиксирован в Югре

Специалисты Природнадзора обнаружили разлив нефти площадью 2,5 тысяч квадратных метров на реке Лобановский Еган в Ханты-Мансийском автономном округе. Рядом находится компания «Славнефть-Мегионнефтегазом», которая эксплуатирует месторождение.

Об этом сообщил ТАСС руководитель Природнадзора региона Сергей Пикунов.

«Да, нефть в реке Лобановский Еган есть. <…> [Площадь разлива составляет] 0,25 га», — сказал он. По словам Пикунова, причины разлива будут установлены компанией.

В компании «Славнефть-Мегионнефтегаза» опровергли причастность к загрязнению.

«Все объекты „Славнефть-Мегионнефтегаза“ работают в штатном режиме, отклонений в работе оборудования не зафиксировано. Информация о причастности „Славнефть-Мегионнефтегаза“ к какому-либо загрязнению водных ресурсов в Сургутском районе не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.

Как сообщили UGRA-NEWS.ru в ЕДДС Сургутского района, 6 сентября житель Сургутского района сообщил о загрязнении притока Оби Лобановский Еган нефтепродуктами. Однако на объектах нефтяного предприятия утечка, ставшая причиной появления загрязнения, в указанном районе не обнаружена.

Сергей Пикунов также опроверг данные о разливе якобы 100 тонн нефти.

«Это не соответствует действительности. Да, загрязнение есть, но там не 100 тонн. И нефть находится не в Оби, а на протоке Лобановский Еган выше по течению от впадения в Обь. Аварийная бригада ОАО „Славнефть“ на месте обнаружения нефтепродуктов установила боновые заграждения», — рассказал глава Природнадзора.

Сотрудники ведомства сейчас ищут источник утечки нефтепродуктов.

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