Эксклюзив 27 февраля 2024, 17:54 Разлив кипятка после коммунальной аварии на востоке Москвы сняли на видео Прорыв горячего водоснабжения произошел на востоке Москвы

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Во вторник, 27 февраля, на Просторной улице в Восточном административном округе Москвы произошел прорыв горячего водоснабжения. Прохожим пришлось обходить реки с кипятком прямо по проезжей части.

Госавтоинспекция Москвы перекрывала движение транспорта от Зельева переулка до 4-й Гражданской улицы в обоих направлениях. Экстренные службы начали ликвидацию последствий ЧП возле дома № 9 на Просторной улице.

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В пресс-службе городского хозяйства Москвы заявили, что теплоснабжение потребителей перевели на резервную схему. Позднее утечку на теплосетях локализовали, а движение транспорта восстановили.

Коммунальная авария произошла также в Челябинске. Пешеходов перевозили через огромную лужу в ковше спецтехники.