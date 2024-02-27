Происшествия 27 февраля 2024, 11:04 Пешеходов в Челябинске перевозили через затопленный перекресток на погрузчике Перекресток затопило на северо-западе Челябинска из-за коммунальной аварии

Читать 360tv в

Перекресток улицы Чичерина и Университетской набережной затопило в Челябинске из-за коммунальной аварии. В Сети распространилось видео, на котором пешеходам помогают попасть на другую сторону улицы с помощью фронтального погрузчика.

На кадрах с места ЧП видно, что автомобили преодолевают затопленный участок, однако перейти дорогу пешком невозможно. Тех, кому нужно на другую сторону, перевозят через глубокую лужу в ковше погрузчика по два человека.

По словам местных жителей, утром 27 февраля на северо-западе Челябинска случился прорыв кипятка. Люди сообщили, что такое происходит не в первый раз. Некоторые пожаловались в соцсетях на ужасную вонь в районе ЧП.

Соцсети

Происшествие прокомментировали в городской администрации. Там сообщили 74.ru, что причиной коммунальной аварии стало технологическое нарушение на сетях водоснабжения Магнитогорской сетевой организации.

На месте ЧП работает аварийная бригада, из колодцев откачивают воду, чтобы затем отключить поврежденный участок и устранить аварию. Ситуацию контролирует городское управление жилищно-коммунального хозяйства.