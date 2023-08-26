Эксклюзив 26 августа 2023, 10:14 Разлитую ртуть обнаружили на улице на западе Москвы — источник Источник «360»: в Москве в Ново-Переделкине на улице нашли шарики ртути РИА «Новости»

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В Западном округе Москвы на улице неизвестные разлили ртуть. Прибывшие на место полицейские огородили зону с химическим веществом, сообщил источник «360».

По его данным, утром 26 августа на Боровском шоссе за рестораном «Роял» около открытого мусорного бака заметили около пяти граммов ртути. Она была разбросана на площади в один квадратный метр. При этом источник «360» подчеркнул, что нашли не градусники, а именно шарики ртути.

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На место прибыли полицейские и оцепили территорию. По словам собеседника, туда же прибудет следственная группа — специалисты приступят к демеркуризации опасного вещества. Все причины и обстоятельства случившегося установят правоохранители.

Ранее в Восточном округе Москвы прохожий обнаружил четыре контейнера с веществом в ящике с надписью «Тара с ртутью» и обратился в экстренные службы. ЧП произошло на Кетчерской улице. Очевидец уточнил, что из-за поврежденных емкостей ртуть разлилась. Прибывшие на место специалисты собрали ее и вызвали службы обеспечения района.