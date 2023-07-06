06 июля 2023, 15:37
Ящик с ртутью нашли на востоке Москвы
Источник «360»: на востоке Москвы мужчина обнаружил четыре контейнера с ртутью
На востоке Москвы мужчина нашел четыре контейнера с веществом в ящике с надписью «Тара с ртутью» и обратился в экстренные службы. Об этом сообщил источник «360».
«Опасную находку обнаружили на Кетчерской улице на востоке столицы», — отметил источник.
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Он уточнил, что, так как емкости оказались поврежденными, ртуть разлилась.
Специалисты собрали опасное вещество и вызвали на место происшествия службы обеспечения районом.
В конце июня ртуть разлилась на Индустриальной улице в Пскове. Место происшествия огородили.
МЧС РФ
Полиция
Москва 2023
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