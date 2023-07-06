Происшествия 06 июля 2023, 15:37 Ящик с ртутью нашли на востоке Москвы Источник «360»: на востоке Москвы мужчина обнаружил четыре контейнера с ртутью Википедия

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На востоке Москвы мужчина нашел четыре контейнера с веществом в ящике с надписью «Тара с ртутью» и обратился в экстренные службы. Об этом сообщил источник «360».

«Опасную находку обнаружили на Кетчерской улице на востоке столицы», — отметил источник.

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Он уточнил, что, так как емкости оказались поврежденными, ртуть разлилась.

Специалисты собрали опасное вещество и вызвали на место происшествия службы обеспечения районом.

В конце июня ртуть разлилась на Индустриальной улице в Пскове. Место происшествия огородили.